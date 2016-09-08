Борис Дубровский привлечет инвесторов на Южный Урал дополнительными льготами
8 сентября 2016, 10:33 [ «АН-Челябинск» ]
Вчера, 5 сентября, губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал об инициативе внедрения льготных условия для работы инвесторов, которые вкладывают свои деньги в развитие Южного Урала.
На заседании совета по улучшению инвестиционного климата, который прошел в правительстве Челябинской области, он отметил, в какие региональные законы необходимо будет внести соответствующие изменения.
По словам Бориса Дубровского, для привлечения инвестиций нужно убрать налог на имущество, а налог на прибыль сократить до 13.5 процентов. Это позволит создать наиболее привлекательные условия для развития региона.
Отметим, что воспользоваться налоговыми льготами смогут те организации, которые вложили в региональные предприятия свыше 50 миллионов рублей. Кроме того, послабления в уплате налогов коснутся и тех организаций, которые провели модернизацию оборудования на общую сумму не менее восьми миллионов рублей. Также льготные условия работы коснутся индустриальных парков, предприятий, работающих на инвестиционных контрактах и многих других организаций.
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