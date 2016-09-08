Будут ли разгонять облака в Москве в День города?

Сегодня стало известно, что в Москве в День города, который будет праздноваться 10 и 11 сентября, разгонят облака.

Об этом в четверг сообщил директор АНО "Агентство атмосферных технологий" Виктор Корнеев. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в День города будут проходить активные работы по уменьшению осадков на территории Москвы, а также сокращению их выпадения. В настоящий момент к мероприятию на аэродроме Чкаловский готовятся сразу десять самолетов: самолет-метеолаборатория Як-42 "Росгидромет", а также девять летательных аппаратов Военно-воздушных сил - Ан-12 и Ан-26.

Предполагается, что работы по разгону облаков начнутся 10 сентября в 4.00 утра.

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