Увельские врачи вышли на пикет против клеветы

Сотрудники Увельской районной больницы были возмущены публикациями, которые были распространены в предвыборных газетах одной из партий. Согласно информации в прессе, они совершенно не умеют лечить людей и загубили человека. Врачи вышли на пикет против этой клеветы.

По данным главврача больницы Марины Лукиной, в публикациях были указаны четыре конкретных случая преступного бездействия врачей. По каждому из них было проведено внутреннее расследование еще до появления этой информации в прессе. Кроме того, работу медучереждения проверил ФОМС. Он нашел недочеты лишь в одном из этих случаев, при этом больной сам несколько раз писал отказ от госпитализации.

Медики считают, что нельзя смешивать политику и медицину и тем более зарабатывать на откровенной лжи дополнительные баллы для победы на выборах.