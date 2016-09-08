У Пенсионного фонда иссякли средства для малоимущих пенсионеров

Пенсионный фонд России (ПФР) уже в первую половину года израсходовал все средства, заложенные в годовой бюджет на доплаты малоимущих пенсионеров, чьи пособия ниже уровня прожиточного минимума.

За январь-июнь 2016 года ПФР потратил на доплаты 47,2 млрд рублей при том, что весь годовой лимит был запланирован в размере 43,9 млрд рублей. В фонде объяснили перерасход увеличением количества получателей дополнительных выплат (на 1,2 млн человек).

Сейчас размер прожиточного минимума для пенсионеров составляет 8,8 тыс. рублей. Средний размер доплаты по России (он может отличаться по регионам) составляет 1,98 тыс. рублей. На данный момент доплаты к пенсиям получают 4 млн россиян - почти десятая часть всех пенсионеров России. Счетная палата прогнозирует увеличение их числа к концу года вдвое.

ице-премьер Ольга Голодец сообщила россиянам об очередной заморозке накопительной части пенсии, которая будет продлена на ближайшие три года





2 сентября вице-премьер Ольга Голодец заявила о планах правительства заморозить накопительную часть пенсий еще на три года, хотя за два до этого она сообщила об этом как уже о принятом решении. Мораторий на формирование пенсионных накоплений действует в России с 2014 года.