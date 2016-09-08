Патриарх Кирилл совершил молебны на востоке Чукотки

В четверг, 8 сентября, патриарх Кирилл прибыл на восток Чукотки в поселок Лаврентия, расположенный у берегов Берингова пролива.

Священнослужитель, прибывший на мыс Лаврентия вместе с журналистами на самолете Ан-26, совершил молебен в храме Архангела Михаила. Патриарх Кирилл произнес речь перед жителями поселка, отметив, что им очень повезло жить в важном и красивом месте, где восходит солнце.

Позже глава РПЦ на вертолете Ми-8 отправился на приграничный остров Ратманова в Беринговом проливе, откуда всего 3 км 750 метров до территории США. Пограничники утверждают, что на этом острове в общей сложности побывало не более пятидесяти человек за весь срок его существования, передает ТАСС.

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