В Москве женщина разыграла собственное ограбление, лишь бы не платить штраф

В Москве возбудили уголовное дело в отношении гостьи столицы, которая заявила, что на неё напали бандиты и отобрали сумку, в которой лежал паспорт.

31-летняя "потерпевшая" обратилась к стражам порядка и заявила, что на неё напали двое неизвестных мужчин на Свободном проспекте.

Она рассказала, что преступники её избили, угрожали ей пистолетом и забрали сумку, где лежал паспорт и банковская карта.

Но полиции удалось установить, что женщина инсценировала совершение на нее разбойного нападения и придумала историю про украденный паспорт. На самом деле, женщина потеряла документ сама, но не хотела платить за это штраф.

Ранее она уже была судима. Возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложный донос".