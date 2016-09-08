В городе военных моряков-тихоокеанцев Фокино экспертный совет Законодательного Собрания Приморского края провёл научно-практический семинар «Радиационная безопасность Приморского края». В его работе активное участие приняли учёные Дальневосточного отделения РАН.

Участники встречи, инициатором которой выступил председатель краевого парламента, профессор кафедры ядерной физики Виктор Горчаков, пришли к выводу, что радиационная обстановка в 2016 году на территории Приморья стабильна, обнаруженные концентрации техногенных радионуклидов значительно меньше допустимой объёмной среднегодовой активности для населения и угрозы для здоровья населения не представляют.

«Отмеченное президентом России Владимиром Путиным в качестве основных задач расширение экономической свободы и предоставление для отечественных инвесторов лучших условий для ведения бизнеса возможно только в условиях обеспечения экологической и радиационной безопасности территории Приморского края, – уверен Виктор Горчаков. – Наш край является форпостом Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе в части обеспечения безопасности государства». О том, что в Приморье нет радиационной угрозы, говорят все исследования ведущих учёных, надзорных органов, международных наблюдателей.

Сегодня на всех территориях края и опасных предприятиях созданы радиационно-гигиенические паспорта. Властями ведётся мониторинг радиоэкологической ситуации, открытый к просмотру в интернете. На 20 станциях показатели измерялись с помощью автоматических датчиков, входящих в состав автоматических метеорологических комплексов, а на 13 – с помощью дозиметров.

В крае создана постоянно действующая система взаимодействия подразделений Военно-морского флота, Дальневосточного центра «ДальРАО», Дальневосточного отделения Российской академии наук, филиала Российской таможенной академии по отработке новых методик и материалов для обеспечения радиационной безопасности. А семинар по радиационной безопасности в Приморском крае предлагают сделать ежегодным с приглашением прессы для предоставления жителям края достоверной информации по этой актуальной теме.

Наиболее значимым, по мнению участников семинара, стал доклад директора ДВЦ «ДальРАО» (филиал РосРАО, входит в госкорпорацию «Росатом») Константина Сиденко (бывшего командующего Тихоокеанского флота). Он подчеркнул, что переработка, хранение радиоактивных отходов и утилизация атомных кораблей Тихоокеанского флота в Фокино ведётся уже продолжительное время, у местного населения нет опасений за своё здоровье и безопасность.

Участники научно-практического семинара смогли лично увидеть работу предприятия, оценить состояние материальной базы Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами во время экскурсии в пролив Стрелок, бухту Разбойник. При знакомстве с объектом Константин Сиденко отвечал на все возникающие вопросы. Он рассказал, что госкорпорация «Росатом» завершила работу по сбору радиоизотопных термоэлектрических генераторов, которые в советские годы были сконцентирированы на военно-морских базах. Выведены к месту переработки остатки отработанного ядерного топлива. Предприятие посетили эксперты МАГАТЭ и дали положительную оценку проделанной работе. Создан современный береговой пункт долговременного хранения реакторных отсеков на мысе Устричный. Введены в эксплуатацию плавучий док, цех покраски, транспортная система. Введён в эксплуатацию пункт изоляции аварийных атомных подлодок, а их реакторные блоки размещены для безопасного берегового хранения. Планируется строительство сухого дока в бухте Чажма, инфраструктуры по обслуживанию флота, регионального центра кондиционирования и реабилитации радиоактивных отходов (РАО), радиотехнической лаборатории, энергокомплекса и ряда других вспомогательных объектов. Введён в строй комплекс переработки жидких радиоактивных отходов на площадке ДВЦ «ДальРАО» в бухте Сысоева, где завершена переработка всего объёма опасных отходов, накопленных ВМФ. Произведена полная реабилитация загрязнённых территорий в бухте Сысоева. Новые технологии «Росатома» делают бухты чище, в последние годы радиационная обстановка улучшилась, а не наоборот.

«В 2019 году мы должны ввести в строй Центр по кондиционированию твёрдых радиоактивных отходов, – рассказывает Константин Сиденко. – Это даст новый уровень экологии и безопасности. Сегодня разделанные корабли – это разная степень заражённости и большой размер деталей, в итоге мы получим чистый металл меньшей фракции – такие кубики и шарики, которые легче контенировать и хранить. Предприятие строится, расширяется и совершенствуется. Вот что самое важное и ещё готовность работать с большей интенсивностью».

Большим интересом сопровождались и доклады научных сотрудников Дальневосточного отделения РАН. Десять экспедиций Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичёва ДВО РАН в 2011 -2015 годах в Тихий океан и Японское море позволили сделать выводы, о том, что в водах и атмосфере находились техногенные радионуклиды с аварии на АЭС «Фукусима-1». Однако случаев высокого радиоактивного загрязнения вод не зафиксировано, не выявлено радиационно-загрязнённой продукции (в том числе, рыбы и морепродуктов).

О роли и предложениях академической науки в повышение радиационной безопасности рассказал вице-президент Российской Академии наук, председатель Дальневосточного отделения РАН, директор Института химии ДВО РАН академик Валентин Сергиенко.

«Сегодня на площадке в бухте Сысоева спроектирована установка по нашей технологии. Нам заказали работу и мы ведём работу по модернизации, с тем чтобы увеличить производительность раза в два – три. Мы научились управлять размером мезапор сорбентов, вводить специальные добавки, которые улучшают характеристики сорбента, вытягивающего радиацию. Меняем физико-химические свойства сорбента, они становятся более прочными, устойчивыми в потоках. Сегодня можем фильтровать с высокой скоростью, раньше это был один сантиметр в минуту, теперь созданы сорбенты, которые позволяют работать на высоких скоростях. Теперь мы разрабатываем новую технологию, которую мы проверили на Воронежской АЭС, на Курской станции, работаем с французами, немцами, пытаемся выйти на внешний рынок. Готовы предложить технологии и через «Росатом» выйти на оказание таких услуг».

Виктор Горчаков отметил: «Дальний Восток полвека накапливал радиоактивные отходы в виде отработанного топлива, выведенного из эксплуатации атомного флота, и теперь их очищают и кондиционируют. Могу также сказать, что нигде в мире больше нет таких сорбентов, разработанных ДВО РАН для радиационной очистки, как у нас. Это новое, что привнесли в тему дальневосточники».