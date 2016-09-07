Уволены сотрудники интерната, в котором ребенка истязали утюгом

Директор и несколько педагогов ульяновского интерната для детей с особенностями развития, вокруг которого разгорелся скандал из-за издевательств над ребенком, были уволены.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась сама глава администрации интерната после того, как обнаружила на теле двенадцатилетнего воспитанника следы ожогов. Как было установлено в ходе проведенной проверки, травмы ребенку нанесла один из воспитательниц учреждения, требуя от мальчика послушания.

Поскольку администрация не пресекла издевательства, а ребенку не была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь, его пришлось госпитализировать. В данный момент по факту жестокого обращения и ненадлежащего исполнения обязанностей возбуждено уголовное дело.

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