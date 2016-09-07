Казахи убрали из учебников российской истории упоминания о Крыме

Казахстанским издательством “Мектеп” была выпущена партия учебников истории с исправленной информацией о Крыме. В частности, со страниц исчезли абзацы, в которых Крым был указан в качестве субъекта Российской Федерации.

Как сообщает АН-Крым, сотрудники украинского посольства в Казахстане заявили, что действия издательства обусловлены расхождением официальной позиции Казахстана с указанной в учебниках информацией. Руководство издательства отказались комментировать ситуацию.

В результате разгоревшегося скандала издательство было вынуждено выпустить приложение к учебнику, в которые внесены исправления. Информация о Крыме согласовывалась с экспертами и представителями министерства иностранных дел.

Год назад Украина выразила протест по поводу информации в учебниках относительно Крыма, который был назван российской территорией. Казахстанский комитет по контролю в сфере образования и науки принял решение внести требуемые правки.

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