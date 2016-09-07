Журналистка "Новой газеты" Надежда Прусенкова написала на своей странице в Facebook о том, что официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин использовал ее текст в своей книге без разрешения.

По ее словам, редакция газеты не разрешала использовать текст, опубликованный в газете два года назад, а также не заключала никаких договоров. Кроме того, в книге Маркина отсутствуют ссылки на открытые источники, утверждает Прусенкова.

"К огорчению уже высказавшихся экспертов, материал этот был написан не по заказу Следственного комитета и не для него. И нет, я не литературный негр Маркина. И да, быть его соавтором западло. И я считаю, что воровать тексты «Новой» - нелепо и довольно цинично в принципе", - написала журналистка.

Владимир Маркин на обвинения в плагиате ответил, что описание одних и тех же конкретных обстоятельств по материалам уголовного дела могут быть схожими, так как это "не чей-то художественный вымысел, а достоверные факты". "Если кто-то хочет раскрутиться на моем имени, то могу только пожелать удачи! Но наверняка это будет первая и единственная возможность", - добавил он.

В начале сентября вышла книга Владимира Маркина "Самые громкие преступления XXI века в России".

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