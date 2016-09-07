Футболист “Урала” Роман Павлюченко устроил потасовку на дороге

Выступающий за футбольный клуб “Урал” Роман Павлюченко стал участником инцидента на дороге в центре Екатеринбурга. По свидетельству очевидцев, сначала прославленный футболист подрезал другую машину на своем Porsche Panamera, затем перестроился в центральный ряд, где, стоя в пробке, что-то не поделил с владельцем автомобиля ВАЗ.

В полноценную драку конфликт не перерос. Когда мужчины начали толкать друг друга и махать руками, вмешались автовладельцы из соседних машин, которые разняли дерущихся. Павлюченко напомнили о том, что его поведение бросает тень на имидж “Урала”.

Что послужило причиной конфликта, не сообщается. Пресс-секретарь “Урала” выступил с заявлением, что это незначительный инцидент, который будет решаться внутриклубно.

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