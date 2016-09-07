Статистика: россияне стали жить хуже, чем в 2012 году

Холдинг "Ромир" провел статистические исследования и выяснил: расходы россиян упали ниже уровня 2012 года. Минимальные показатели уже седьмой месяц сохраняет уровень трат («средний чек») россиян.

На два процента россияне сократили свои расходы только в этом августе.

С августа 2015 года месячные расходы россиян незначительно выросли на 0,7 процента, но годовая инфляция при этом составила 6,9 процента. В итоге реальные расходы россиян по итогам августа 2016 года опустились ниже показателей 2012 года. Жители России стали реже ходить по магазинам – эта тенденция сохраняется уже седьмой месяц подряд. Доля продуктов в общей корзине трат после 2015 года, когда она достигла 67 %, опустился до 50%", отмечают в «Ромире».

Самые экономные - жители Центрального Федерального округа: они по сравнению с июлем затянули пояса на 10 процентов. Москвичи стали прижимистее на 4,7 процента, а жители Санкт-Петербурга урезали расходы на 5,3 процента.

По информации Росстата доходы россиян в июле 2016 года снизились на 7 процентов. Имеются ввиду средства за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.