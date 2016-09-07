Путин посмертно присвоил звание Героя организатору обороны Тулы в 1941 году

Один из руководителей героической обороны Тулы в годы Великой Отечественной войны, первый командир Тульского рабочего полка в 1941 году Анатолий Петрович Горшков удостоен звания Герой России посмертно.

В этом году Тула отметит 75-ю годовщину обороны города в годы Великой Отечественной войны: 23 октября 1941 года городской комитет сформировал Тульский рабочий полк в составе 1500 человек. Возглавил этот полк Анатолий Горшков. Оборонительная операция Тулы длилась 43 дня.

"За мужество и героизм, проявленные при обороне города Тулы от немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, присвоить звание Героя Российской Федерации Горшкову Анатолию Петровичу (посмертно)", - сказано в документе.

Анатолий Горшков был офицером НКВД, дослужился до генерал-майора.