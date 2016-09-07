Каштакский бор приберут и благоустроят

Губернатор Челябинской области поддержал инициативу общественной организации и распорядился выделить два миллиона рублей на создание спецбригады. Шесть специалистов будут трудиться на сохранение уникального памятника природы Челябинской области.

С инициативой восстановить памятник природы к губернатору обратился лидер общественного движения «Соцгород» Андрей Барышев. Общественные организации, активисты и просто неравнодушные горожане уже много лет собираются в этом лесу для того, чтобы провести там субботник. Однако этой работы недостаточно.

Теперь в Каштакском бору создана спецбригада, состоящая из трех лесников, бригадира, тракториста и водителя. У них есть все необходимое для прекрасной работы: трактор с плугом, грузовик, бензопилы, секаторы и триммеры, а также спецодежда. Они займутся уборкой памятника природы от мусора, спилом старых деревьев и посадками новых, а также другой полезной работой.