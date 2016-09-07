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Один человек выжил при столкновении фуры и микроавтобуса, в котором погибли семеро
|17:12
Азербайджан отказался от перераспределённых лицензий российских паралимпийцев
|17:07
На востоке Москвы обрушилось здание
|17:02
Под Пучкова создадут род войск
|17:01
Порошенко начал кусать руку дающего
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«Большая двадцатка» разбита под Алеппо
|16:51
О рейтинге как способе отсоса денег и мозгов
|15:52
МИД РФ не одобряет продвижение турецких войск вглубь Сирии
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Емельяненко намерен продолжить выступления в профессиональном ММА
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Один из стрелявших в цыганском поселке Екатеринбурга задержан
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Кремль: Путин готов увидеться с Порошенко
|12:45
Овечкин выступит в роли капитана сборной России на Кубке мира в Торонто
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В Москве экстренно эвакуировали детский сад и школу
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Акинфеев стал рекордсменом среди вратарей по количеству игр за сборную России
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Макарова и Веснина вышли в полуфинал парного турнира на US Open
|11:19
В России лесные пожары усилились в четыре раза
|10:51
Ребенок открыл стрельбу в одной из школ Екатеринбурга
|10:50
Суд Бонна отклонил иски российских спортсменов, не допущенных к Паралимпиаде
|09:29
В Москве грабители на Porsche украли из магазина шубы на 13 млн рублей
|08:49
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали
|08:20
В Петербурге школьник застрелился и оставил письмо отцу
|08:05
В начале года Иран получил от США 1,7 млрд долларов наличными
|07:46
Впервые за 25 лет среднесуточная добыча нефти в РФ превысила 11 млн баррелей
|07:17
Рейсы всех поездов отменены на Сахалине
|06.09 23:14
Андрей Сироткин: Бокс – это классика
|06.09 23:00
Минторг США расширил черный список российских компаний
|06.09 22:01
В Москве похищен мужчина на черной "Тойоте"
|06.09 20:27
В австралийском зоопарке орел напал на женщину
|06.09 20:05
В Норвегии перевернулась лодка с российскими туристами
|06.09 19:10
В Колпино завершился Гран-при городов воинской славы по ММА