В регистрации новосибирскому бренду «Ешкин кот» (производитель товаров для животных) отказано: Федеральная служба по интеллектуальной собственности сочла, что это название является эвфемизмов бранных слов.

Новосибирская компания своим товарным знаком хотела выбрать кота с надписью «Ешкин кот». Но Роспатент сделал заключение, о том, что данное словосочетание является эвфемизмом бранной общеупотребительной лексики и противоречит общественным нормам.

Директор «бранной» компании Виктор Алешин пытался пояснить, что имел ввиду ассоциацию с фильмом «Любовь и голуби», и об оскорблении не думал, но такой довод федералы сочли неубедительным.