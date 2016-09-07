В Москве обнаружены выброшенные в помойку уголовные дела

Прохожие нашли утром 6 сентября в районе дома 7 на Москворецкой набережной в Москве стопки бумаг с уголовными делами и их копиями. Как сообщали очевидцы, стопки бумаг были небрежно разбросаны на тротуаре.

Как выяснилось, материалы уголовных дел, которые обнаружили прохожие, подлежали уничтожению. Об этом РИА Новости сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова. По служебной инструкции сотрудники суда, самостоятельно уничтожили часть материалов, другую часть они передали судебному департаменту, составив акт приема-передачи архивных документов.

Ответственными за транспортировку и уничтожение архивных бумаг после подписания акта стали сотрудники судебного департамента, не подчиняющиеся Мосгорсуду.

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