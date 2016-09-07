Мост как зеркало кризиса

В народе говорят, что ремонт – это стихийное бедствие, организованное группой лиц по предварительному сговору. Недавно стало известно, что известная группа лиц из областной администрации собирается обрушить на волгоградцев очередное стихийное бедствие.

Многих горожан, особенно жителей Красноармейского района, потрясла новость: мост через Волго-Донской канал собираются закрыть на ремонт, окончание которого запланировано на 2021 год. Что такое ремонт моста и каковы связанные с этим неудобства, красноармейцам прекрасно известно – его ремонты уже являли населению свои прелести в предыдущие годы. Тогда это катастрофически снижало и без того низкую пропускную способность основной магистрали района, а стояние в пробках отнимало колоссальное количество времени. Теперь же и подавно речь идёт о полной реконструкции.

Способы решить неизбежную транспортную проблему ещё обсуждаются. Планируется, например, построить рядом временный мост, который затем станет исключительно трамвайным. Сложно сказать, какая схема будет принята после процесса проектировки, ведь реальность всегда вламывается в радужные планы непрошеным гостем, но уже сейчас понятно, что транспортные трудности – это всерьёз и надолго. А ещё эта история рискует стать очередным зеркалом, в котором отражается тяжелое положение мостостроительной отрасли в нашей стране, и более того – глубокий российский кризис: финансовый, организационный и кризис компетенции.

Казалось бы, мосты человечество научилось строить ещё в незапамятные времена, а уж в XXI веке, с его уровнем развития технологий, с мостами вообще не должно быть проблем. И действительно, кое-где их научились распечатывать на 3D-принтерах буквально за считанные дни. Особенно этим отличается Китай, где насчитывается более 300 тыс. мостов, и их число быстро растёт. Тем временем в России только за первое полугодие 2016 года обанкротились 665 компаний, занятых инфраструктурным строительством. Тех, кто специализируется на мостах, остались едва ли не единицы. Многие крупнейшие подрядные организации или уже начали процедуры банкротств или сократили портфели заказов до минимума. Если тенденция не изменится, очень скоро Россия утеряет компетенции в области мостостроения, и без зарубежного участия мы сможем разве что натягивать верёвочки. Или класть дощечки.

Причин, как водится, множество. Основная – нехватка денег на инфраструктурные инвестиции. Заказчиком строительства и ремонта мостов выступает государство, а его финансовые возможности неуклонно сокращаются. Дело усугубляется порочной организацией процессов. В идеале нужно сначала тщательно подготовить проектную документацию, составить адекватную смету и найти деньги на проект, а потом уже искать подрядчика. Тогда само строительство пройдёт быстро и безболезненно. Там, где мостостроение динамично развивается, обычно так и делают.

Но у нас, как известно, свой путь. Сначала в спешке лепят проектную документацию, не учитывающую все нюансы будущей стройки. Из-за некачественного проекта и расчёт окончательной стоимости оказывается неверным. Да ещё и подрядчика ищут по принципу наименьшей предложенной стоимости работ. Только желание сэкономить не срабатывает: в итоге объект всё равно оказывается дороже, чем рассчитывали заказчики, проектировщики и подрядчики. А денег и тех, на которые рассчитывали, обычно к началу стройки в полном объёме нет, что уж говорить о перерасходе. В итоге стройки останавливаются, а подрядчики банкротятся.

Какие неудобства при этом испытывает население, волгоградцам объяснять не нужно. И ладно ещё, когда мост через Волгу десять лет строили: мы тогда к быстрому перемещению «на ту сторону» привычными не были и не сильно переживали. И совсем другое дело – ремонт путепровода на Комсомольской, важнейшего объекта транспортной инфраструктуры Волгограда. Такой ремонт предполагает существенную переделку годами складывавшихся маршрутов. Но даже важность моста для повседневной жизни города не сделала процесс ремонта прозрачным для жителей: планы менялись, сроки сдвигались, работа шла (и до сих пор идёт) с постоянными остановками. Бардак усиливается вмешательством власти, которая считает возможным требовать завершения отдельных этапов ремонта к определённым датам, игнорируя предусмотренные проектом.

Поэтому когда та же власть вдруг широким жестом объявляет о масштабном ремонте красноармейского моста, многими гражданами это воспринимается не иначе как авантюра. Влезть в драку легко, но как, учитывая положение дел в мостостроительной отрасли, выйти из неё с честью, а не побитым и униженным? Мы не будем отрицать, что ремонт этому мосту нужен, как и большинству остальных волгоградских мостов, но хочется, чтоб хотя бы один раз всё сделали по уму и по правилам.

Константин СМОЛИЙ