Мост как зеркало кризиса

СРОЧНО
|15:52  МИД РФ не одобряет продвижение турецких войск вглубь Сирии |15:33  Емельяненко намерен продолжить выступления в профессиональном ММА |13:41  Один из стрелявших в цыганском поселке Екатеринбурга задержан |13:27  Кремль: Путин готов увидеться с Порошенко |12:45  Овечкин выступит в роли капитана сборной России на Кубке мира в Торонто |12:20  В Москве экстренно эвакуировали детский сад и школу |11:55  Акинфеев стал рекордсменом среди вратарей по количеству игр за сборную России |11:22  Макарова и Веснина вышли в полуфинал парного турнира на US Open |11:19  В России лесные пожары усилились в четыре раза |10:51  Ребенок открыл стрельбу в одной из школ Екатеринбурга |10:50  Суд Бонна отклонил иски российских спортсменов, не допущенных к Паралимпиаде |09:29  В Москве грабители на Porsche украли из магазина шубы на 13 млн рублей |08:49  Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали |08:20  В Петербурге школьник застрелился и оставил письмо отцу |08:05  В начале года Иран получил от США 1,7 млрд долларов наличными |07:46  Впервые за 25 лет среднесуточная добыча нефти в РФ превысила 11 млн баррелей |07:17  Рейсы всех поездов отменены на Сахалине |06.09 23:14  Андрей Сироткин: Бокс – это классика |06.09 23:00  Минторг США расширил черный список российских компаний |06.09 22:01  В Москве похищен мужчина на черной "Тойоте" |06.09 20:27  В австралийском зоопарке орел напал на женщину |06.09 20:05  В Норвегии перевернулась лодка с российскими туристами |06.09 19:10  В Колпино завершился Гран-при городов воинской славы по ММА |06.09 18:56  Кубок мира по кикбоксингу под эгидой WAKO пройдёт в России |06.09 18:17  Трояновский в случае удачной защиты пояса IBF может провести объединительный бой |06.09 17:04  ИноСМИ: Путин съездил на саммит зря |06.09 15:01  В дом иркутского чиновника бросили бутылку с зажигательной смесью |06.09 14:12  Секс-скандал в московской школе №57: директору пришлось уйти |06.09 13:49  На собственной свадьбе невеста порезала девушке лицо |06.09 13:31  В альтернативных Паралимпийских играх примут участие 263 российских спортсмена
Волгоград

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//новости Kadam.net

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

Мост как зеркало кризиса

7 сентября 2016, 14:49 [ «АН-Волгоград» ]

Мост как зеркало кризиса

 

В народе говорят, что ремонт – это стихийное бедствие, организованное группой лиц по предварительному сговору. Недавно стало известно, что известная группа лиц из областной администрации собирается обрушить на волгоградцев очередное стихийное бедствие.

Многих горожан, особенно жителей Красноармейского района, потрясла новость: мост через Волго-Донской канал собираются закрыть на ремонт, окончание которого запланировано на 2021 год. Что такое ремонт моста и каковы связанные с этим неудобства, красноармейцам прекрасно известно – его ремонты уже являли населению свои прелести в предыдущие годы. Тогда это катастрофически снижало и без того низкую пропускную способность основной магистрали района, а стояние в пробках отнимало колоссальное количество времени. Теперь же и подавно речь идёт о полной реконструкции.

Способы решить неизбежную транспортную проблему ещё обсуждаются. Планируется, например, построить рядом временный мост, который затем станет исключительно трамвайным. Сложно сказать, какая схема будет принята после процесса проектировки, ведь реальность всегда вламывается в радужные планы непрошеным гостем, но уже сейчас понятно, что транспортные трудности – это всерьёз и надолго. А ещё эта история рискует стать очередным зеркалом, в котором отражается тяжелое положение мостостроительной отрасли в нашей стране, и более того – глубокий российский кризис: финансовый, организационный и кризис компетенции.

Казалось бы, мосты человечество научилось строить ещё в незапамятные времена, а уж в XXI веке, с его уровнем развития технологий, с мостами вообще не должно быть проблем. И действительно, кое-где их научились распечатывать на 3D-принтерах буквально за считанные дни. Особенно этим отличается Китай, где насчитывается более 300 тыс. мостов, и их число быстро растёт. Тем временем в России только за первое полугодие 2016 года обанкротились 665 компаний, занятых инфраструктурным строительством. Тех, кто специализируется на мостах, остались едва ли не единицы. Многие крупнейшие подрядные организации или уже начали процедуры банкротств или сократили портфели заказов до минимума. Если тенденция не изменится, очень скоро Россия утеряет компетенции в области мостостроения, и без зарубежного участия мы сможем разве что натягивать верёвочки. Или класть дощечки.

Причин, как водится, множество. Основная – нехватка денег на инфраструктурные инвестиции. Заказчиком строительства и ремонта мостов выступает государство, а его финансовые возможности неуклонно сокращаются. Дело усугубляется порочной организацией процессов. В идеале нужно сначала тщательно подготовить проектную документацию, составить адекватную смету и найти деньги на проект, а потом уже искать подрядчика. Тогда само строительство пройдёт быстро и безболезненно. Там, где мостостроение динамично развивается, обычно так и делают.

Но у нас, как известно, свой путь. Сначала в спешке лепят проектную документацию, не учитывающую все нюансы будущей стройки. Из-за некачественного проекта и расчёт окончательной стоимости оказывается неверным. Да ещё и подрядчика ищут по принципу наименьшей предложенной стоимости работ. Только желание сэкономить не срабатывает: в итоге объект всё равно оказывается дороже, чем рассчитывали заказчики, проектировщики и подрядчики. А денег и тех, на которые рассчитывали, обычно к началу стройки в полном объёме нет, что уж говорить о перерасходе. В итоге стройки останавливаются, а подрядчики банкротятся.

Какие неудобства при этом испытывает население, волгоградцам объяснять не нужно. И ладно ещё, когда мост через Волгу десять лет строили: мы тогда к быстрому перемещению «на ту сторону» привычными не были и не сильно переживали. И совсем другое дело – ремонт путепровода на Комсомольской, важнейшего объекта транспортной инфраструктуры Волгограда. Такой ремонт предполагает существенную переделку годами складывавшихся маршрутов. Но даже важность моста для повседневной жизни города не сделала процесс ремонта прозрачным для жителей: планы менялись, сроки сдвигались, работа шла (и до сих пор идёт) с постоянными остановками. Бардак усиливается вмешательством власти, которая считает возможным требовать завершения отдельных этапов ремонта к определённым датам, игнорируя предусмотренные проектом.

Поэтому когда та же власть вдруг широким жестом объявляет о масштабном ремонте красноармейского моста, многими гражданами это воспринимается не иначе как авантюра. Влезть в драку легко, но как, учитывая положение дел в мостостроительной отрасли, выйти из неё с честью, а не побитым и униженным? Мы не будем отрицать, что ремонт этому мосту нужен, как и большинству остальных волгоградских мостов, но хочется, чтоб хотя бы один раз всё сделали по уму и по правилам.

Константин СМОЛИЙ

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СА
  • Теги: 


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

В Киевской Раде депутат призвал помириться с Россией

В Киевской Раде депутат призвал помириться с Россией

В Верховной раде Украины назревают пророссийские настроения. Внефракционный депутат рады Яков Безбах выступил 7 сентября с критикой правительственного курса: парламентарий потребовал помириться с Россией.

//В мире

Как горел телеканал "Интер": записи с камер наблюдения (ВИДЕО)

Как горел телеканал "Интер": записи с камер наблюдения (ВИДЕО)

Группа лиц в белых касках и медицинских масках врывается в офис редакции и распыляет огнетушители, - видеокамеры «слепнут». Так начинается видеоролик, попавший в сеть и передающий пожар в «Интере».

//Происшествия

Пограничники Крыма задержали двух украинских перебежчиков

Пограничники Крыма задержали двух украинских перебежчиков

Пограничное управление ФСБ РФ по республике Крым 7 сентября сообщило о задержании двоих граждан Украины, которые пытались незаконно пересечь российскую границу. Задержание произошло в 3 сентября.

//Общество

Находящийся в розыске экс-директор "Вымпелкома" написал своим коллегам письмо

Находящийся в розыске экс-директор "Вымпелкома" написал своим коллегам письмо

В распоряжении газеты «Ведомости» оказалось письмо бывшего генерального директора «Вымпелкома» Михаила Слободина. Слободин стал фигурантом дела о подкупе руководства Коми и ушел в отставку, его ищет полиция.

//Авиа, ж/д транспорт

Малайзийский пилот отвлекся и посадил пассажирский лайнер в другой стране

Малайзийский пилот отвлекся и посадил пассажирский лайнер в другой стране

Бюро транспортной безопасности Австралии 7 сентября завершило расследование инцидента с пассажирским аэробусом малайзийской авиакомпании AirAsia, пилот которой прилетел в Мельбурн вместо Куала-Лумпура.

//В мире

В ночь перед экстрадицией в Россию священника Грозовского приковали к койке

В ночь перед экстрадицией в Россию священника Грозовского приковали к койке

В среду, 7 сентября, юрист Хаим Айзенкот, который является адвокатом священника Глеба Грозовского, подозреваемого в сексуальных преступлениях, заявил, что его подзащитного приковали к койке.

//Спорт

Емельяненко намерен продолжить выступления в профессиональном ММА

Емельяненко намерен продолжить выступления в профессиональном ММА

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко не спешит уходить с профессионального ринга и обсуждает варианты продолжения карьеры с различными промоушенами, рассказал тренера бойца Владимир Воронов.

//Наука

Пронесло: крупнейший астероид разминулся с Землей

Пронесло: крупнейший астероид разминулся с Землей

Американское космическое агентство NASA сообщает, что очередной апокалипсис отменяется: астероид 2004 BO41 диаметром 1,6 километра минувшей ночью разминулся с Землей, хотя и была вероятность встречи с ним.

//Непознанное

У ученых плохая новость: люди не смогут общаться с инопланетянами

У ученых плохая новость: люди не смогут общаться с инопланетянами

Ученый из Университета Ланкастера Джеймс Карни сообщил плохую новость. По его мнению, земляне вряд ли смогут общаться с инопланетными существами, даже если они и впрямь существуют в нашей Вселенной.

//Политика

МИД РФ не одобряет продвижение турецких войск вглубь Сирии

МИД РФ не одобряет продвижение турецких войск вглубь Сирии

МИД России серьезно обеспокоен в связи с продвижением войск Турции и военизированных формирований сирийской оппозиции вглубь территории Сирии, говорится сегодня в сообщении на сайте ведомства.

//Шоу-бизнес

Лидеру “Коррозии металла” грозит тюрьма

Лидеру “Коррозии металла” грозит тюрьма

Трэш-метал группа “Коррозия метала” не раз оказывалась в центре скандала из-за склонности к эпатажу как в текстах песен, так и на сцене во время выступлений. Теперь же лидер группы был арестован в Черногории.

//Новости ADWILE

//В мире

Украинский Днепр расторг дружбу с российскими городами-побратимами

Украинский Днепр расторг дружбу с российскими городами-побратимами

Город Днепропетровск, недавно переименованный в Днепр, разорвал отношения с российскими городами-побратимами. Такое решение принял городской совет, об этом сообщил мэр города в своем Facebook.

//Общество

Стало известно, когда будет восстановлена инфраструктура в Приморье

Стало известно, когда будет восстановлена инфраструктура в Приморье

В среду, 7 сентября, глава МЧС России Владимир Пучков сообщил когда будут завершены работы по восстановлению инфраструктуры в Приморье после паводка. Предполагается, что это случится к сентябрю следующего года.

//Криминал

Руководитель кировского предприятия 5 месяцев не платил сотрудникам зарплату

Руководитель кировского предприятия 5 месяцев не платил сотрудникам зарплату

В Кировской области директор ООО «Ремонтная коммунальная служба» в течение пяти месяцев — с февраля по июнь текущего года не платил зарплату 24 своим работникам, хотя мог это своевременно делать.

//Культура

В Москве открылась книжная выставка-ярмарка

В Москве открылась книжная выставка-ярмарка

В среду, 7 сентября, спикер Госдумы России Сергей Нарышкин открыл на ВДНХ Московскую международную книжную выставку-ярмарку. В этом году страной-почетным гостем мероприятия является Греция.

//Экономика

Кремль прокомментировал расширение санкций США против России

Кремль прокомментировал расширение санкций США против России

То, что Минторг США принял решение расширить санкционный список российских компаний, диссонирует с темами возможного взаимодействия двух стран, которые обсуждались на переговорах Путина и Обамы на G-20.

//В мире

Собор Парижской Богоматери мог взлететь на воздух

Собор Парижской Богоматери мог взлететь на воздух

Сегодня стало известно, что один из главных соборов Франции - Нотр-Дам (собор Парижской Богоматери) - мог взлететь на воздух. Рядом со зданием полицейские обнаружили автомобиль, заполненный газовыми баллонами.

//новости MIXADVERT.com

//Криминал

Пациент убил соседа по палате и уснул

Пациент убил соседа по палате и уснул

Труп 62-летнего пациента с закрытой черепно-мозговой травмой обнаружили вчера в палате Омутнинского противотуберкулёзного диспансера в Кировской области. Возбуждено уголовное дело по ст.111 УК РФ.

//Криминал

В Махачкале снят режим КТО

В Махачкале снят режим КТО

В одном из районов Махачкалы завершена спецоперация по уничтожению бандитов, на месте боя работает оперативно-следственная группа, режим КТО снят, сообщает источник в правоохранительных органах республики.

//Общество

В «Пушкинском доле» считают, что мэрия игнорирует поручения руководства края

В «Пушкинском доле» считают, что мэрия игнорирует поручения руководства края

Более 400 семей исчерпали все законные методы борьбы за право построить или сохранить построенное жилье на участках на окраине Геленджика, где было запланировано создание коттеджного поселка «Пушкинский дол».

//Авиа, ж/д транспорт

Украина предъявила России ультиматум по эксплуатации самолетов "Ан"

Украина предъявила России ультиматум по эксплуатации самолетов "Ан"

Украина хочет запретить эксплуатацию в России самолетов марки «Ан». Об этом заявил президент госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба. Россия хочет отказаться от украинского сервиса, что не нравится Киеву.

//Происшествия

Один из стрелявших в цыганском поселке Екатеринбурга задержан

Один из стрелявших в цыганском поселке Екатеринбурга задержан

В среду в Екатеринбурге задержали одного из ключевых участников стрельбы в цыганском поселке на улице Депутатской. В результате происшествия, которое случилось 3 сентября, погибли два человека.

//Политика

Кремль: Путин готов увидеться с Порошенко

Кремль: Путин готов увидеться с Порошенко

В среду, 7 сентября, в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин готов встретиться со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

//Новости партнеров

//Спорт

Первый город, в котором заработает футбольный лифт – Волгоград

Первый город, в котором заработает футбольный лифт – Волгоград

В стране не работают социальные лифты – в этом главная проблема кадрового голода во многих отраслях. Социальный футбольный лифт поднимет на профессиональную высоту спортивные таланты, чахнущие в провинции.

//Сможем вместе

Зачем нужен телефон доверия?

Зачем нужен телефон доверия?

Конфликты с родителями, неразделенная любовь, проваленные экзамены часто толкают детей на необдуманные поступки, а порой приводят к трагедии. Психологи детского телефона доверия всегда готовы помочь разобраться с проблемами, стоит только набрать номер 8-800-2000-122.

//Авто

Российская "Лада" Vesta хочет стать красивее и уехать в Германию

Российская "Лада" Vesta хочет стать красивее и уехать в Германию

LADA Vesta «мечтает» о заграничной жизни и хочет уже в 2016-м году прибыть на германский рынок, который она надеется покорить в своей новой комплектации: привлекательный внешний вид и скромная цена.

//Происшествия

Молодой мужчина изнасиловал в Перми трехлетнего ребенка

Молодой мужчина изнасиловал в Перми трехлетнего ребенка

В Перми случилось чудовищное преступление - молодой мужчина изнасиловал трехлетнюю девочку. Инцидент произошел, когда прабабушка ребенка отлучилась из дома на 10 минут, оставив девочку с помощником по хозяйству.

//Общество

Редактор "Аргументов недели - Вятка" награжден в числе лучших журналистов

Редактор "Аргументов недели - Вятка" награжден в числе лучших журналистов

Премии VIII ежегодного конкурса творческих журналистских работ «Мой город» вручены в Кирове от имени муниципальной власти. Среди награжденных – редактор региональной вкладки «Аргументов недели» Людмила Абашева.

//В мире

Костюмы косплееров ужаснули американцев (ФОТО)

Костюмы косплееров ужаснули американцев (ФОТО)

Костюмы двух американцев на косплей-фестивале в Атланте вызвали гнев общественности. Идею назвали «неуместной» и даже «отвратительной». Их костюмы напоминали теракт 11 сентября 2001 года.

//Спорт

Овечкин выступит в роли капитана сборной России на Кубке мира в Торонто

Овечкин выступит в роли капитана сборной России на Кубке мира в Торонто

Форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин станет капитаном хоккейной сборной России на Кубке мира-2016 , который пройдёт с 17 сентября по 1 октября в канадском Торонто.

//В мире

Очередной котик взорвал интернет (ФОТО)

Очередной котик взорвал интернет (ФОТО)

В интернете появилась очередная звезда - на этот раз кошка породы рэдголл, которая живет со своими хозяевами в Швеции. Кошечку-красотку зовут Принцесса Аврора, и она выглядит просто великолепно.

//Общество

Урок Центробанку

Урок Центробанку

«Аргументы недели» поддержали эксперимент, затеянный нашей героиней. В июне москвичка Александра Корышева случайно узнала о том, что «Азиатско-тихоокеанский банк», где она хранит свои сбережения, находится в тревожной ситуации...

//В мире

В Ивано-Франковске подожгли автомобиль миссии ОБСЕ (ВИДЕО)

В Ивано-Франковске подожгли автомобиль миссии ОБСЕ (ВИДЕО)

В украинском Ивано-Франковске сгорела машина миссии ОБСЕ. Видеоролик с пожаром выложен в сеть YouTube пользователем под ником galka.if.ua. «Галка» обращает внимание на то, что причиной возгорания стал поджог.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры