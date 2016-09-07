«Красный Октябрь»: дарить радость детям

Ко Дню знаний первоклассники - дети работников комбината «Красный Октябрь» - получили в подарок школьные наборы. С подарками и добрыми напутствиями металлурги навестили и своих подшефных из школы-интерната посёлка Золотари.

1 сентября – день радостный и ответственный. Особенно для первоклассников, которые вступают в новый жизненный этап. Поэтому задача всех взрослых – сделать 1 сентября настоящим праздником, чтобы каждый ребёнок начал свой увлекательный путь в страну знаний с радостных эмоций.

А какой же праздник без подарков? Именно этим руководствовалась администрация меткомбината «Красный Октябрь», подготовив подарки для первоклассников – детей своих работников. Более 150 юных школяров получили комплекты ученических принадлежностей, которые помогут сделать процесс получения знаний лёгким и занимательным.

Благодаря подаркам от «Красного Октября» легче подготовиться к школе и родителям, ведь наборы содержат основную часть списка обязательных покупок к 1 сентября. Забота со стороны администрации не остаётся незамеченной родителями будущих учеников. Мама одной из первоклашек, завхоз ЛПЦ Наталья Круглянская говорит:

- Хочу выразить слова благодарности в адрес администрации предприятия за приобретение подарков ко Дню знаний! Очень радует, что это стало ежегодной традицией, как и подарки к Новому году, и организация праздников для наших детей. А еще очень хорошо и удобно, что 1 сентября родителям первоклассников предоставляется выходной.

А папа Екатерины Синяковой, помощник мастера ЭСПЦ-2 Андрей Синяков, поделился:

- Екатерина очень любит рисовать, а в этом наборе она найдет не только все нужное для 1 класса, но и для своего творческого хобби. Большое спасибо!

У работников комбината есть и ещё одна добрая традиция: навещать своих подшефных – учеников школы-интерната имени Героя России Игоря Маденова в поселке Золотари Палласовского района. Более 10 лет волгоградские металлурги поздравляют учеников с Днём знаний и Новым годом. Завод оказывает интернату существенную поддержку – пополняет материально-техническую базу, покупает канцелярские принадлежности, организовывает ремонтные работы. Для детей проводятся уроки мужества. В этом году перед ребятами выступил председатель Совета ветеранов «Красного Октября» Михаил Михайлович Шевц. Он рассказал старшеклассникам о военных годах, о самоотверженном труде, помог ребятам с выбором будущей профессии, познакомив со специальностями металлургического предприятия.

- Ни одна школа в районе не может похвастаться такой поддержкой, какая есть у нас, говорит директор школы Тимур Сабитов, - мы гордимся, что нашими шефами являются работники «Красного Октября».

И шефы, и подшефные с огромным интересом и радостью всегда ждут этих праздничных встреч.

Константин СМОЛИЙ