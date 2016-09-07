В волгоградском регионе опять чума областного масштаба
7 сентября 2016, 14:39 [ «АН-Волгоград» ]
Из-за вспышки африканской чумы свиней в 14 районах Волгоградского региона, а также трех районных центрах введен режим ЧС.
Согласно постановлению губернатора региона от 2 сентября режим ЧС установлен на территории следующих районов: Даниловского, Алексеевского, Дубовского, Жирновского, Еланского, Камышинского, Котовского, Киквидзенского, Новоаннинского, Нехаевского, Новониколаевского, Ольховского, Урюпинского, Руднянского, а также в городах Михайловка, Камышин и Урюпинск. Межрайонная природоохранная прокуратура внесла представления исполнительным властям и отделу полиции Камышинского района в связи с недобросовестным исполнением обязанностей на карантинных постах. В частности, есть угроза распространения вируса в окрестностях села Терновка. Посты там были выставлены только на асфальтированных дорогах. В обход ветеринарно-карантинных постов существуют многочисленные грунтовки, которые примыкают к трассе Сызрань-Саратов-Волгоград. Сотрудники постов ведут лишь выборочный досмотр транспорта. Обнаружены нарушения и в деятельности охотпользователей: неправильная утилизация биоотходов при сжигании останков свиней, которая проводилась в отсутствие специалиста ветслужбы.