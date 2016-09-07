Олег Колесников доказал, что ведет честную предвыборную борьбу

Исковое заявление о снятии кандидата в депутаты Госдумы Олега Колесникова подал его оппонент по политической борьбе Сергей Вайнштейн. Суд рассмотрел доводы кандидата от ЛДПР и признал их несостоятельными.

По данным штаба Олега Колесникова, главной целью их политоппонента была психологическая атака, а не торжество справедливости. Сотрудники штаба были уверены, что ведут честную борьбу, и не сомневались в благополучном исходе судебного разбирательства.