Суперкубок «МЕТРОШКА 2016» откроется в Челябинске в День города

Фестиваль детского дворового футбола «Метрошка» приглашает зрителей на большое праздничное мероприятие, которое состоится в День города, 9 сентября. Всех участников и болельщиков ждет незабываемый спортивный праздник, множество призов и подарков, а также сюрпризы от организаторов мероприятия. Одним из ключевых спонсоров фестиваля стала Русская медная компания.

Уже 15 лет этот фестиваль шествует по Челябинской области. Его организовала областная сеть газет «Метро74». В этом году в отборочных турах, которые традиционно прошли в августе, приняли участие более двух тысяч школьников возрастом от 10 до 13 лет. Победители соревнований сразятся в финальных состязаниях, которые пройдут на Центральном стадионе Челябинска с 9 по 11 сентября.

Отметим, что праздник организован при поддержке губернатора Челябинской области и южноуральского министерства по физической культуре и спорту. Кстати, на открытие ожидается приезд Бориса Дубровского.