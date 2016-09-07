Урок Центробанку

«Аргументы недели» поддержали эксперимент, затеянный нашей героиней Александрой Корышевой.

Напомним суть истории, опубликованной на нашем сайте. В июне москвичка Александра Корышева случайно узнала о том, что «Азиатско-тихоокеанский банк», где она хранит свои сбережения, находится в тревожной ситуации. К директору банка А.Вдовину предъявило многомиллионные претензии другое кредитное учреждение – «БайкалБанк». Дело рассматривается в Хамовничесом районном суде Москвы. Суть претензий «БайкалБанка» сводится к тому, что в сентябре прошлого года А.Вдовин взял там кредит в размере более 200 миллионов рублей, однако вскоре перестал обеспечивать платежи по этому кредиту. В случае взыскания с ответчика денег, для «АТБ» могут наступить самые неблагоприятные последствия.

«БайкалБанк» действительно серьезно пострадал: онпотерял колоссальные деньги, а вслед за этим (и отчасти вследствие этого) он потерял и лицензию. Однако и Александра Корышева, недавняя студентка, опасалась, что серьезно пострадает: в банке она копила деньги на хорошую зимнюю куртку. В поисках поддержки или хотя бы дельного совета, как поступить в этой ситуации, Саша написала письмо в Центробанк, который в нашей стране является главным банковским регулятором.

«Поскольку в настоящее время в банке «АТБ» у меня размещены денежные средства по договору срочного банковского вклада, - писала она, - прошу оказать мне консультационную поддержку и подтвердить или опровергнуть правильность моих предположений относительно того, что в случае принятия судебными органами решения об удовлетворении требований ОАО АК «Байкалбанк», данный факт не отразится негативно на деловой репутации банка «АТБ», его финансовой стабильности и, как следствие, возможности своевременно отвечать по обязательствам возврата привлеченных денежных средств физических лиц, в том числе по договорам вклада».

Ответ от Центробанка пришел в установленные законом сроки – и это был единственный позитивный факт по поводу этого ответа. Вместо конкретных рекомендаций по существу описанной ситуации заместитель управляющего отделения ЦБ по Амурской области П.В. Прохоров в своем письме кратко законспектировал нормы закона, касающиеся деятельности его организации. В частности, Прохоров со ссылкой на конкретную статью заверил вкладчицу Корышеву, что «главной целью банковского регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности банковской системы Российской Федерации и защита интересов вкладчиков и кредиторов». Не преминул упомянуть номер инструкции Банка России «О порядке проведения проверок кредитных организаций». Кратко описал принципы страхования вкладов в России. И завершил свое письмо изящной и исчерпывающей по смыслу завитушкой: «Вкладчики свободны в выборе банка для размещения принадлежащих им средств».

Такое отношение ЦБ к интересам конкретного вкладчика обидело нашу героиню. «Аргументы недели» решили поддержать ее личную акцию и заставить ЦБ содержательно отвечать людям. Что ж, если клерки Центробанка демонстрируют нам свое блестящее теоретическое знание законодательной базы – покажем им, что и мы можем говорить на языке закона не хуже.



И вот Александра Корышева пишет в ЦБ новое письмо. Коротко ссылаясь на свой прежний запрос, в ответ на который «была предоставлена общая нормативная информация; конкретные выводы касательно состояния Банка «АТБ» не содержались» - она просит «уполномоченный орган государственной власти провести анализ деятельности Банка».

Значительную часть работы вкладчица Корышева проделала за ЦБ. Она перечисляет факты, заставляющие ее сделать вывод о неустойчивом финансовом положении «АТБ»: приводит конкретную информацию по делу в отношении представителя Совета директоров АТБ А.В.Вдовина, которое сейчас рассматривает Хамовнический суд; информирует ЦБ о том, что суд наложил арест на имущество Вдовина, и даже приводит номер исполнительного листа.

«Банк России осуществляет анализ деятельности кредитных организаций (банковских групп, банковских холдингов) в целях выявления ситуаций, угрожающих законным интересам вкладчиков», - напоминает КорышеваЦентральному Банку, и указывает на возможные шаги в рамках такого анализа: необходима оценка финансового положения физического лица - учредителя кредитной организации.

Однако не только финансовое благополучие руководителя «АТБ» беспокоит вкладчицу (и не беспокоит ЦБ). «Одним из необходимых элементов для нормального функционирования Банка в соответствии с законодательством является… соответствие членов совета директоров кредитной организации требованиям к деловой репутации», - пишет Александра Корышева. И подсказывает: «Банк России вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе у федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, юридических лиц сведения, позволяющие оценить соответствие требованиям к деловой репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации критериям, установленным законом «О банках и банковской деятельности».

Если бы ЦБ волновала устойчивость «Азиатско-Тихоокеанского банка» так, как волнует она Александру Корышеву, рискующую своей еще не купленной зимней курткой, то аналитикам главного регуляторного органа страны не составило бы труда выяснить следующие факты. Займ, полученный Вдовиным в «БайкалБанке», и дальнейшее обстоятельства обслуживания им этого займа вызывали множество вопросов. В апреле ЦБ отключил «БайкалБанк» от системы БЭСП («Банковские электронные срочные платежи»), усомнившись в некоторых операциях,проводимых банком. Вдовин же перестал возвращать кредит буквально накануне этого отключения. Акционеры «БайкалБанка», проведя тщательное расследование последних сделок кредитного учреждения, пришли к выводу о том, что тогдашний председатель Правления Вадим Егоров сознательно выводил деньги из этой организации путем регистрации сомнительных сделок, а также выдачи крупных и заведомо невозвратных кредитов. Одним из таких кредитов, согласно результатам расследования акционеров, был займ, полученный Вдовиным. И возвращать он его перестал, вероятно, именно потому, что имел основания ожидать отзыва лицензии у «БайкалБанка».

В апреле, однако, акционерам удалось спасти тонущий банк, обеспечив ему дополнительную ликвидность. Это не спасло «БайкалБанк» от отзыва лицензии несколькими месяцами позже, однако его акционеры не намерены прощать Вдовину полученные 200 с лишним миллионов. И у Алесандры Корышевой, разумеется, есть основания сомневаться не только в его «деловой репутации», но и в сохранности собственных средств.

Посмотрим, что ответит на это регуляторный орган.

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