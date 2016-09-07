Воспитанники детсадика поселка Ленинский опять будут мерзнуть этой зимой?
7 сентября 2016, 11:32 [ «АН-Вятка» ]
В одном из детских дошкольных учреждений Шабалинского района Кировской области уже несколько лет не могут отремонтировать систему отопления. Дети вынуждены ходить в группе чуть ли не в верхней одежде.
Ребята в детском садике «Солнышко» постоянно мерзнут и болеют: были случаи, когда температура ввоздуха в группе опускалась до 13 градусов тепла, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области.
Районная прокуратура направила в администрацию Шабалинского района требование устранить выявленные нарушения — отремонтировать теплосистему, чтобы она работала бесперебойно. Но местные чиновники сотрудников прокуратуры так и не услышали: был проведен только текущий ремонт здания.
К новому осенне-зимнему сезону систему отопления так и не обследовали, дополнительных денег на ее ремонт не выделили. Сейчас прокуратура обратилась в суд, возбуждено административное дело.
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