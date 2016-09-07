На ВДНХ снова появится колесо обозрения - самое высокое в Европе

Для всех, кто расстроился из-за демонтажа колеса обозрения на ВДНХ, появилась хорошая новость.

В 2018 году на ВВЦ появится новое колесо обозрения высотой 140 метров - оно станет самым высоким в Европе. Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу ВДНХ, новый комплекс площадью 6,9 гектара будет расположен со стороны южного входа. Рядом с аттракционом оборудуют многозальный кинотеатр, крытый променад, а также зону ресторанов.

Кататься на колесе можно будет в любую погоду. Согласно последним данным, оно будет состоять из тридцати закрытых кабин, каждая из которых может вместить двадцать человек. Кроме того, на аттракционе будут расположены три кабины повышенной комфортности.

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