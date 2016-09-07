Глава российского правительства Дмитрий Медведев передал для службы скорой медицинской помощи Бурятии десять автомобилей ГАЗ.

Премьер-министр РФ заметил, что средства на автомобили "скорой помощи" были выделены из федерального бюджета. Как сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на слова Медведева, ситуация в Бурятии и прочих регионах сейчас тяжелая, однако программу следует продолжать.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении средств на покупку более 1 тыс. "скорой помощи" в различные регионы страны.

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