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Бурятия получила от Медведева 10 автомобилей "скорой помощи"

7 сентября 2016, 09:08 [ «АН-онлайн» ]

Бурятия получила от Медведева 10 автомобилей "скорой помощи"
фото: globallookpress.com

Глава российского правительства Дмитрий Медведев передал для службы скорой медицинской помощи Бурятии десять автомобилей ГАЗ.

Премьер-министр РФ заметил, что средства на автомобили "скорой помощи" были выделены из федерального бюджета. Как сообщает сегодня ТАСС, ссылаясь на слова Медведева, ситуация в Бурятии и прочих регионах сейчас тяжелая, однако программу следует продолжать.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении средств на покупку более 1 тыс. "скорой помощи" в различные регионы страны.

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