Утром в среду, 7 сентября, представитель Кемеровского госуниверситета Мария Венедиктова сообщила о том, что декан факультета истории и международных отношений и двое его заместителей были уволены.

Данная мера была принята в связи с появлением в интернете информации о том, что первокурсников истфака КемГУ во время посвящения в студенты заставили раздеться догола. Как сообщает РИА "Новости", некоторые молодые ребята были не против принять участие в традиционном вузовском мероприятии и сняли с себя одежду добровольно. В ряде СМИ даже появились скандальные снимки, вызвавшие широкий общественный резонанс.

Согласно последним данным, декан исторического факультета и международных отношений Константин Юматов и два его заместителя Алексей Адаменко и Роман Селезнев уже уволены. До 9 сентября будет проводиться служебное расследование.









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