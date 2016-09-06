ФАС завел дела против торговых сетей «Ашан», «Атак» и «Оливье»

Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дела об административных нарушениях в отношении торговых сетей «Ашан», «Атак» и «Оливье», сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения ритейлеров в том, что отсутствовала информация об условиях отбора контрагентов для заключения договора поставки продовольственных товаров и о существенных условиях такого договора, сообщает пресс-служба.

В Федеральной антимонопольной службе уточняют, что за данные правонарушения (ч. 1 ст. 14.41 КоАП ) должностные лица выплачивают штраф от 20 тыс. до 40 тыс. руб., а юридические - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.