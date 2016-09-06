Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с активом партии "Единая Россия" шуткой похвалил развитие перинатальных центров в нашей стране. Он назвал это прорывом в медицине.

"...В 16-ом году 32 перинатальных центра в 30-ти субъектах Российской Федерации... просто здорово", - отметил Путин. Продолжив, он сказал, что сам бы там родил, если бы мог это сделать.

Напомним, в Екатерининском зале Кремля сегодня состоялась встреча Владимира Путина с депутатами фракции партии "Единая Россия" в Госдуме и экспертами – представителями профессиональных сообществ и общественных организаций.

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