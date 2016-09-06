Президент России 6 сентября заявил журналистам, что при корректировке законов из антитеррористического «пакета Яровой» нужно подумать об интересах операторов сотовой связи, чтобы не навредить бизнесу.

Владимир Путин сказал, что «законы Яровой» необходимо внимательно рассмотреть, изучить, как проходит применение этих законов и найти решения, «которые и задачу решат (по обеспечению безопасности), и бизнес не поставят в сложное положение». В этом случае, подчеркнул президент, возможна коррекция упомянутых законов.

7 июля президент России подписал так называемый «антитеррористический пакет», разработанный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым.

Законопроект обязывает операторов связи хранить содержание переписки и звонков пользователей в течение шести месяцев и устанавливает норму, согласно которой «организаторы распространения информации» должны предоставлять по требованию ФСБ ключи для декодирования зашифрованных сообщений.

Сотовые операторы заявляли, что из-за «закона Яровой» цены на тарифы вырастут в три раза.