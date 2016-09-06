Почём нынче свобода слова?

То, что «глас народа» уже давно является дорогостоящим и элитным товаром, убеждать, наверное, никого не надо.

Раньше он не имел персонального прайса, зато ещё как был востребован в социальной нише под ником «народ требует!» О результатах тех требований страна помнит по сей день…

Сегодня этот бренд стоит дорого и проплачивается, естественно, из бюджета, т.е. из наших налогов. На что же тратятся отжатые из зарплат, пенсий, скудных прибылей и т.д. нехилые миллионные суммы? А вот на что.



Этот стон у них песней зовется

Москва, как известно, живет по своим оригинальным законам, где зачастую нет места не только вкраплениям человеческой логики, но и, собственно, многим правовым нормам.

Хрестоматийный пример - чуть ли не круглосуточное перекладывание одной и той же плитки на московских тротуарах, давно превратившихся и в строевые плацы, и в велодромы, и во взлетно-посадочные полосы. Или сносы законных построек, предыдущей властью разрешенных, а нынешней почему-то отвергнутых.

Оправдание традиционное: такова воля москвичей!

Видимо, снова идя навстречу москвичам, Мосгоризбирком в конце августа выделил 23 млн. руб. некой компании «Группа ИМА» для … информирования избирателей о предстоящих сентябрьских выборах в Госдуму. Стоп. Осмыслим логику Мосгоризбиркома. Она того стоит.



Туда не ходи. Сюда ходи

Информировать кого-либо о каком-то событии – значит рассказывать людям о том, о чем они не знают.

Если миллионы были выделены «для информирования избирателей», то это значит, что московские избиратели либо полные пофигисты и еще в августе (контракт на 23 млн. был подписан 25 августа. – «АН») знать не знали о том, что уже в сентябре им надлежит опускать в избирательные урны бюллетени со своими кадровыми пожеланиями.

Если же проявить к столичному бомонду заслуженную снисходительность и допустить, что о выборах они и так прекрасно знали заранее, то на кой ляд и куда на самом деле спрашивается, Мосгоризбирком стряхнул из наших налогов 23 млн.? На какое такое «информирование»?

Впрочем, инициаторы этой борьбы «за души народа» собственную инициативу попытались расшифровать. Каким образом?



Голосуй, не голосуй…

Естественно, будут традиционны телефонные «спамы». Это когда ждёшь звонок от любимой девушки, а в трубке раздается скрипучий голос неведомой наёмной тётки, похоже, взывавшей к согражданам еще при штурме Зимнего.

В избиркоме эту шепелявую беспардонность кокетливо обзывают «агитационными роликами». В народе её величают иначе, о чём не стесняются сообщать незваным собеседникам в трубку. Пробовал сам, срабатывает.

Кстати, в ту же пиратскую нишу избиркомом отнесены и sms-сообщения, которые приходится стирать из телефонов яростно и тщательно, как голубиное пятно с нового костюма.

Откуда дровишки, вернее – наши номера? – спросит наивный. Ответ тайны не содержит: порталы «Активный гражданин» и «Госуслуги» укажут самые короткие пути к нашей частной жизни, т.е. те самые телефонные номера. Да и без них все базы данных до сих пор услужливые убогие продают на автостоянках.

Ещё один мощный по пустой трате столичного бюджетного бабла медийный ресурс – газета «Вечерняя Москва», на создание тиража которой столичный бюджет щедро выделяет аж до …4 млрд. руб.! Причем, ничего не требуя взамен, т.к. газета эта распространяется нахраписто и распихивается по нашим почтовым ящикам бесплатно. Оттуда же она такими же пачками, порой нераспечатанными, отправляется в мусоропроводы, благо они в шаговой доступности. Читать её в силу оголтелой провластной елейности, конечно, невозможно.

Кто посоветовал нашему наиглавнейшему столичному менеджеру согласиться на столь затратную и пошлую идеологическую авантюру, неизвестно. Но очевидно, что это кто-то из очень близких к Собянину и городскому бюджету соратников или соратниц.



А ларчик просто открывался

Поясняя свою неуклюжую попытку вывода за ворота Мосгоризбиркома 23 млн наших рублей, чиновники что-то пискнули в подневольных СМИ о «формировании у граждан представления о выборах как об открытой и честной процедуре». Или «…увеличения доверия граждан к институтам политической демократии.» Это за две-то недели до самих выборов!

Смеяться над этим натужным бредом нельзя, т.к. это уже не только диагноз, но и явная «распиловка» немалых денег!

За две недели до выборов сформировать у населения представление о выборах, как об «открытой и честной борьбе» именно в России, где все давно сделано для того, чтобы именно эти «представления» были наглухо замурованы под грудами договорных циркуляров и пухлых платёжек, не под силу даже старику Хоттабычу, явись он сегодня даже самолично на Манежную площадь!

Скорее всего, четвертак миллионов (или скорее то, что от него останется по пути к умам избирателей. – «АН») будут неуклюже потрачены на хлипкие бумажные агитки конечно за «Единую Россию». Как и на громкие красивые отчеты об этом, что традиционно буду распиханы по нашим почтовым ящикам, варварски расклеены на дверях и стенах подъездов и столь же традиционно содраны оттуда и тут же выброшены на свалку.

В общем, голосуй, не голосуй…

P.S. А вот с суммой в 23 млн. на «формирование мнения избирателей о честных выборах» Мосгоризбирком явно пожадничал. Ведь могли стряхнуть из бюджета под эту «сказочную» идею раз в десять больше. Или в сто. Хватило бы всем сполна и даже на агитки осталось бы.

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