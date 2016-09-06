Поросенок-мутант лидирует в соцсетях, правда, сама животина вряд ли чувствует себя хорошо: морда животного напоминает человеческое лицо, но на лбу – отросток, напоминающий детородный орган, и тоже человеческий.

Видео с мутантом всколыхнуло Интернет, но того, кто этот ролик выложил, пока не установили.

Сайт «Вести.Ru» отмечает, что поросята с подобными отклонениями рождаются в китайских хозяйствах довольно часто. В минувшем году поросенок с человеческим «лицом» появился у фермера города Наньнин. Животное вскоре погибло, так как мать отказалась его кормить, а пить молоко из бутылочки он так и не приучился.