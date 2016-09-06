В Крюковском лесопарке Зеленограда Московской области открылась образовательная интерактивная площадка, где можно измерить свой рост в лосях, лисах и ежах или сравнить размах своих рук с размахом крыльев орла.

Гости парка смогут таким образом ознакомиться с параметрами животных и узнают много нового об их жизни, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. В департаменте уточняют, что площадка состоит из трех интерактивных элементов: «Звери большие и малые» (там, где можно рост измерить), «Крылатая панорама» («Крыломер» - сравнить свой размах с крыльями пернатых) и «Следы зверей» - это там, где становятся следопытами.