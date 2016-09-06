Фонд ЖКХ поставил на контроль обращения граждан, выселенных из аварийного фонда

На сайте Фонда ЖКХ fondgkh.ru в разделе «На контроле» представлены сведения о результатах деятельности Фонда по контролю за качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Информационный бюллетень

о результатах деятельности Фонда по контролю за качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, по состоянию на 1 сентября 2016 года





В соответствии с Приказом Минстроя России от 1 октября 2015 г. N 709/пр* в разделе «На контроле» размещен «Реестр обращений по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Реестр).



На данный момент на контроле находится информация по 712 МКД в 66 субъектах РФ, за 8 месяцев 2016 года в связи с документально подтвержденным устранением недостатков сняты с контроля обращения по 692 МКД в 67 субъектах РФ.



(Диаграмма №1)









Наибольшее количество многоквартирных домов, по которым обращения находятся на контроле, по состоянию на 1 сентября 2016 года зафиксировано в Республике Коми (по 52 многоквартирным домам), Забайкальском крае (по 39 многоквартирным домам), Свердловской области (по 33 многоквартирным домам), Тамбовской области (по 32 многоквартирным домам) Калужской области (по 32 многоквартирным домам).



(Диаграмма №2)











В целях усиления контроля в январе-августе 2016 года проведено 35 видеоселекторных совещаний с 44 субъектами РФ.



По состоянию на 1 сентября 2016 года в текущем году проведено 103 контрольных мероприятия в 72 субъектах РФ, в том числе 41 плановая проверка. При этом осмотрено 2206 МКД на территории 323 муниципальных образований, из которых 1403 МКД были осмотрены на предмет качества предоставляемых жилых помещений по программам переселения. В 623 из них были выявлены существенные нарушения по качеству, при этом 220 домов в 35 субъектах РФ по результатам проверок были включены в реестр обращений по качеству жилья, а по 49 домам в 20 субъектах, включенных в реестр по ранее выявленным нарушениям, информация об устранении строительных дефектов, представленная регионами, не подтвердилась или были выявлены новые дефекты, в связи с чем устранение нарушений в этих домах повторно взято на контроль Фонда.



(Диаграмма №3)









При осуществлении контроля за качеством жилья Фонд активно взаимодействует с органами прокуратуры, ГУЭБ и ПК МВД РФ.



По информации, представленной в Фонд в период с 1 января 2015 года по 1 сентября 2016 года, с использованием материалов проверок Фонда правоохранительными органами расследуется 47 уголовных дел, связанных с различными нарушениями при реализации программ переселения граждан из аварийного жилья, на территории 25 регионов (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Мордовия, Республика Тыва, Забайкальский край, Красноярский край, Архангельская область, Волгоградская область, Ивановская область, Иркутская область, Костромская область, Московская область, Мурманская область, Новосибирская область, Псковская область, Ростовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тверская область, Томская область, Ульяновская область, Челябинская область, Еврейская автономная область).



В 28 субъектах РФ были возбуждены дела об административных правонарушениях, объявлялись предостережения о недопустимости нарушения закона, виновные должностные лица привлекались к дисциплинарной ответственности.



* Обеспечение контроля за качеством жилья, предоставленного в рамках программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, реализуется субъектами РФ и Фондом на основании Приказа от 1 октября 2015 г. N 709/пр Минстроя России «О создании комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставленных гражданам при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».



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