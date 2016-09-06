Первокурсников попросили раздеться на посвящении

Социальные сети всколыхнула фотография, сделанная во время посвящения в студенты первокурсников Кемеровского Государственного Университета. Молодых людей ради участия в мероприятии попросили раздеться.

Такое испытание новичкам устроили учащиеся старших курсов. По их словам, это была проверка нравственности самих участников проходившего на базе отдыха мероприятия. Сами виновники скандала высказались о посвящении двояко. Кто-то был в восторге от затеи, а кто-то заявил, что к участию в массовом стриптизе его принудили старшекурсники.

В данный момент руководством университета проводится проверка. Скорее всего, и организаторы, и участники мероприятия понесут наказание. Какое - решится на экстренном совещании.

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