Игорь Васильев пообщается с жителями области в прямом эфире

Врио главы региона узнает о проблемах Кировской области из первых уст. 8 сентября ГТРК «Вятка» проведет прямую линию с руководителем региона. Спрашивать можно будет о самом наболевшем.

Чиновник постарается ответить на все звонки, поступившие по тел. 8 (800) 707-4343 (звонок бесплатный), (8332) 67-66-33, 67-66-55. Можно также написать свой вопрос на электронную почту: vopros.glaveKO@mail.ru.

Трансляция первой прямой линии с Игорем Васильевым будет вестить и на официальном сайте Правительства Кировской области.

Судя по предыдущим встречам врио губернатора с населением региона, больше всего кировчан и жителей глубинки волнуют социальные вопросы, ремонт дорог и все, что связано с оформлением, начислением и выплатой пособий.