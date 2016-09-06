Культурную столицу лишают исторических зданий?

Очередную попытку разрешить снос исторических зданий в Санкт-Петербурге проводит городская администрация, пишет zaks.ru. Подготовлены поправки к закону 463-87, отменяющие существующий до сих пор запрет.

Аналогичная попытка была остановлена решением Законодательного собрания СПб в прошлом году. Неизвестно, как отреагируют на инициативу Петербургского комитета имущественных отношений депутаты следующего созыва. В этот раз городские власти предлагают снос недвижимого имущества Санкт-Петербурга, если документально установлено аварийное состояние строительных конструкций.

Согласно закону 820-7, которым обосновывают названную поправку, допускается снос некоторых зданий, постройки до 1957 года, согласно программе «Развитие застроенных территорий в Санкт-Петербурге». Однако, по мнению эксперта комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству Александра Карпова, тот же закон разрешает только разборку отдельных аварийных конструкций в особых случаях, а не снос всего здания в порядке общей нормы. Правовую инициативу городской администрации Карпов считает чистой воды подтасовкой.

По информации движения за сохранение культурного наследия «Живой Петербург», за время правления только двух последних губернаторов, с 2003 по 2016 годы, город лишился не менее 140 исторических зданий.

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