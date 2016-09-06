Российское правительство не станет закрывать "Википедию". Общенациональный энциклопедический портал, который сейчас находится в разработке, никак не будет конкурировать с этим ресурсом.

Об этом заявил российский вице-премьер Сергей Приходько, возглавивший рабочую группу по созданию нового портала, передает "Лента.ру".

Он подчеркнул, что у правительственной рабочей группы нет и не будет никаких интенций запретить, заменить или противостоять "Википедии". Публикации, в которых авторы писали о намерении закрыть интернет-энциклопедию, Приходько назвал чушью.

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