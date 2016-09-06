Озеленить Челябинск помогут новобрачные

Молодоженам Челябинска предложат участок земли, где они смогут посадить свое личное фамильное дерево. Такое предложение было вынесено на рассмотрение активистами Челябинска, которые собрались для решения наболевших проблем столицы Южного Урала в рамках проекта «Полезное Мозголомство».



В предпоследний день лета, 30 августа, в ИТ-парке собрались почти 30 неравнодушных челябинцев для того, чтобы несколько часов поломать голову над общественными и деловыми проблемами города. Суть проекта — предложить жизнеспособные идеи, которые бы на деле помогли улучшить столицу Южного Урала. В этот раз представители самых разных профессий и возрастов ломали голову над проблемой озеленения Челябинска.



Всех активистов разделили на три группы и предложили кофе и сладости. Через три часа было предложено более 40 вполне адекватных идей, из которых отобрали 10 самых лучших. В одном из предложений была рассмотрена возможность организации насаждений фамильных деревьев, право на высадку которых получали бы все молодожены города. Они бы установили табличку со своими данными и следили бы за здоровьем подрастающего деревца, а полноценный полив и уход был бы делегирован местной управляющей организации.



Все жизнеспособные идеи были оформлены в качестве проектов и будут предложены на рассмотрение исполнительной власти Челябинской области. В следующий раз активисты соберутся для того, чтобы вновь поломать голову на пользу своего города уже в ближайшее время. Отметим, что организатором и идеологом проекта «Полезное Мозголомство» является сопредседатель ЧРО «Деловая Россия» и член Общественного совета при администрации Челябинска Антон Рудаков.



