Крупнейшая в мире авиакомпания больше не будет летать в Россию

Крупнейшая в мире авиакомпания Delta Airlines прекращает полеты в Россию.

Последним рейсом американской авиакомпании станет Москва — Нью-Йорк. Вылет состоится в 13:45 мск во вторник, 6 сентября, из аэропорта Шереметьево.

Как сообщается на сайте перевозчика, с 7 сентября все, кто хочет улететь в Нью-Йорк самолетами Delta Airlines, могут это сделать только с пересадкой в Амстердаме или Париже.

Напомним, в декабре прошлого года Delta Airlines уже прекращала полеты в российскую столицу - тогда причиной послужило падение пассажиропотока.

После ухода американской авиакомпании единственным перевозчиком на маршруте Москва — Нью-Йорк, который выполняет прямые рейсы, останется "Аэрофлот".