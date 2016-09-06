На премьеру фильма о папе римском две манекенщицы пришли без белья

Гости Венецианского кинофестиваля были шокированы откровенными нарядами двух итальянских манекенщиц. Экстравагантные платья демонстрировали отсутствие на девушках нижнего белья.

В таком виде модели явились на премьеру картины “Молодой папа”, рассказывающего о Папе Римском, даже не смотря на то, что ранее организаторы фестиваля призвали гостей воздержаться от излишне эпатажных нарядов в качестве дани уважения погибшим при недавнем землетрясении.

Поведение моделей повлекло за собой бурные обсуждения и критику. Девушкам пришлось выступить с объяснением случившегося. По словам манекенщиц, появление на публике в столь шокирующей одежде было акцией в поддержку их знакомого дизайнера.

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