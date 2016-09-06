Фотоконкурс на лучший вид Петербурга

Благодаря объявленному конкурсу, у тысяч фанатов появилась возможность показать свое мастерство, запечатлев на фото любимые виды города. Участникам конкурса нужно проявить и свои способности в кратком, но ярком описании объекта.

Сейчас нужно успеть прислать фотографии и комментарии к ним. 13 победителей отметят специальными призами.

С условиями конкурса и техническими требованиями можно ознакомиться на сайте музея Городской Скульптуры, а фотографии отправить по почте pr.gmgs@gmail.com c пометкой "конкурс".

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