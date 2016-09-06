Минюст: физическая сила против заключенных применяется на законных основаниях

Министерство юстиции РФ по итогам 2015 года подготовило доклад об исполнении международной Конвенции против пыток и иных видов наказания. Как сообщил Максим Травников, занимающий пост заместителя министра юстиции, физическая сила в отношении заключенных в большинстве случаев была применена законно.

Как сообщает Life, по сравнению с 2014 годом значительно уменьшилось количество случаев использования спецсредств (резиновые дубинки, слезоточивый газ) по отношению к заключенным, однако возросло число инцидентов, в которых была применена физическая сила. Это случаи подавления бунта или нарушения правил внутреннего распорядка.

Травников сообщает, что случаи превышения полномочий до сих пор случаются, однако с этим удается успешно бороться с помощью камер видеонаблюдения, установленных в штрафных изоляторах, жилых помещениях и на рабочих местах заключенных. Также бойцы спецназа ФСИН теперь крепят регистратор на бронежилет, что позволяет отслеживать случаи превышения полномочий.

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