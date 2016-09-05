В Лондоне воссоздали пожар, уничтоживший город 350 лет назад

В 1666 году пожар уничтожил в Лондоне 13 500 домов, 87 приходских церквей, 44 здания ливрейных компаний, Королевскую биржу, Кастом-хаус, Собор святого Павла… В общем, сгорела почти вся столица. Ущерб - 1 млрд £.

Миллиард – это в пересчете на современный курс, но все равно масштаб трагедии до сих пор аналогов не имеет. И лондонцы в годовщину этого пожара решили… его повторить!

На Темзе сожгли точную копию Лондона 1666 года, передает BBC.

Композиция "Лондон-1666" имела длину 120 метров, - собирали ее на понтонах и затем вывезли на Темзу чуть выше моста Блэкфрайарс, где и начался тот самый «великий лондонский пожар».

Посмотреть на обновленный пожар пришли десятки тысяч лондонцев и гостей города. Если провести историческую аналогию, то можно сказать, что пришел весь город: 350 лет назад население Лондона не дотягивало и до полумиллиона.

Пожар был ужасен, но после него из Лондона ушла чума, появились страховые компании и пожарные силы получили новое развитие.