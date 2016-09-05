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Киевские вандалы осквернили памятник Зое Космодемьянской

5 сентября 2016, 20:32 [ «АН-онлайн» ]

Киевские вандалы осквернили памятник Зое Космодемьянской
globallookpress.com

Памятник советской партизанке Зое Космодемьянской в Киеве вандалы разрисовали и повалили на землю, об этом рассказал журналистам 5 сентября глава Шевченковского района украинской столицы Олег Гаряга.

Гаряга сообщил, что памятник «снесли» и в данный момент его отвезли на реставрацию. Чиновник уточнил, что монумент цел, но вернуть его на прежнее место вряд ли теперь возможно, раз появились «агрессивно настроенные против него люди». Памятник Зое Космодемьянской могут перенести в музей тоталитаризма, который вскоре откроется в Киеве.

Идею открытия музея тоталитаризма озвучил 25 мая мэр города Виталий Кличко.

Напомним, что с мая 2015 года на Украине действует закон, осуждающий коммунистический и нацистские режимы, запрещает изготовление и публичное использование символики, в частности, изображения советских флагов и гербов.

Зоя Космодемьянская – первая женщина, посмертно удостоенная звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны. В ноябре 1941 года партизанка была схвачена и казнена офицерами 332 полка вермахта. В советское время Зоя Космодемьянская была символом героизма советского народа.

 

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