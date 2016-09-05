Новосибирская компания "Жарики" будет продавать березовый уголь, для которого создали специальную упаковку, на которой напишут "Обамавуд. Кривое дерево".

Пакеты с углем содержат антироссийские цитаты президента Америки Барака Обамы. Директор компании заявил, что новая упаковка отражает его отношение к социально-политической жизни страны и положению России в мире.

Он объяснил, что уголь называется "Кривое дерево" потому, что сам Обама родом из Кении, и имя его можно перевести с местного языка как "кривой". То есть, смысл названия в том, что всё, что говорит Обама - кривое и неправильное, пояснил директор.