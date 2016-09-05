Более 40 граждан Украины, находящихся в розыске в России, задержаны

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на выездном совещании по вопросам национальной безопасности в ЦФО заявил о задержании более 40 граждан Украины, находящихся в розыске в РФ.

Всего проверены более 200 тыс. единиц автотранспорта и свыше 50 тыс. граждан Украины, выявлены 49 случаев контрабанды, оружия и боеприпасов, добавил Патрушев, сообщает РИА Новости.

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