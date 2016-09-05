«Аэрофлот» отрицает вину своих сотрудников в смерти мопса на борту самолета

Пресс-служба «Аэрофлота» опровергла информацию о причастности компании к смерти французского бульдога на борту рейса «Дубай-Москва».

О произошедшем инциденте «АН-онлайн» сообщили накануне. Животное скончалась в специальном карго во время полета. Владелец собаки винит в случившемся сотрудников «Аэрофлота», которые, как он утверждает, заморозили мопса.

Как следует из текста официального опровержения, которое распространил российский авиаперевозчик, по данному факту было проведено служебное расследование. Оно установило, что температура в багажном отсеке, где летел домашний питомец, практически не отличалась от той, что была в салоне. А вызванные на место происшествия ветеринары пришли к выводу, что животное скончалось не от обморожения.

Также пресс-служба «Аэрофлота» приводит любопытный факт: мопс возвращался в Россию в компании еще одной собаки. Она прибыла в столицу целой и невредимой.









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