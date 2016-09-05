Валерий Гартунг подал заявление о клевете в газете «За возрождение Урала»
5 сентября 2016, 12:04 [ «АН-Челябинск» ]
Бизнесмен Валерий Гартунг обратился в правоохранительные органы и в Центризберком с заявлениями о клевете. По мнению депутата Госдумы, именно такая информация напечатана в спецвыпуске газеты «За возрождение Урала», которая была выпущена в минувшие выходные. Главный редактор газеты Константин Бурков уверен, что непроверенной информации в материалах газеты нет.
На страницах газеты «За возрождение Урала» были размещены воспоминания бывшего пресс-секретаря губернатора Челябинской области, журналиста Павла Большакова.
- Челябинский миллионер продал в Чечню 300 КАМАЗов, их обшивали броневыми или металлическими листами и убивали наших солдат — уральцев, россиян. А наличность за КАМАЗы везли чемоданами: деньги не пахнут. Это Валерий Гартунг, - указано в материале Павла Большакова на первой странице.
Главред издания отметил, что в спецвыпуске была напечатана информация, которая основана на фактах. Напомним, что газета «За возрождение Урала» выпускается одноименным общественно-политическим движением.
Я пока не видел заявления в полицию, - сказал Константин Бурков. - Моя встреча с правоохранительными органами назначена на завтра.