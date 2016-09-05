Валерий Гартунг подал заявление о клевете в газете «За возрождение Урала»

Бизнесмен Валерий Гартунг обратился в правоохранительные органы и в Центризберком с заявлениями о клевете. По мнению депутата Госдумы, именно такая информация напечатана в спецвыпуске газеты «За возрождение Урала», которая была выпущена в минувшие выходные. Главный редактор газеты Константин Бурков уверен, что непроверенной информации в материалах газеты нет.

На страницах газеты «За возрождение Урала» были размещены воспоминания бывшего пресс-секретаря губернатора Челябинской области, журналиста Павла Большакова.

- Челябинский миллионер продал в Чечню 300 КАМАЗов, их обшивали броневыми или металлическими листами и убивали наших солдат — уральцев, россиян. А наличность за КАМАЗы везли чемоданами: деньги не пахнут. Это Валерий Гартунг, - указано в материале Павла Большакова на первой странице.