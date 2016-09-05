Глава российского государства считает, что сейчас сложнее управлять страной, чем при Иване Грозном, Николае II или при Леониде Брежневе, Никите Хрущеве, Иосифе Сталине, сообщается на сайте Кремля.

«Думаю, что сложнее, потому что все‑таки при всей критике со стороны, прежде всего, наших западных партнеров у нас развиваются процессы внутренней демократии. У нас, скажем, на этих выборах на порядок больше будут участие принимать партии, чем в предыдущие годы. И это, безусловно, будет накладывать отпечаток на ход и результаты избирательных кампаний», — сказал Путин в интервью Bloomberg. Запись беседы состоялась 1 сентября во Владивостоке.

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