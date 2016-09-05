В понедельник, 5 сентября, президент России Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дети.

Оказалось, что дочери российского лидера занимаются наукой и "кое-какими" благородными и нужными видами деятельности. Путин отметил, что его дети ощущают свою востребованность и получают удовольствие от работы, что его очень радует, сообщает сегодня агентство Bloomberg. По словам политика, дочери относятся к своему делу ответственно и по-честному.

Такой ответ президент России дал на вопрос журналистов о том, хотел бы он, чтобы его дочери занимались политикой.

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